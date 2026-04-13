Danone invierte 40 millones en el Hub de Ciencia de Tres Cantos para impulsar la innovación

Madrid, 13 de abril de 2026. Danone destinará cerca de 40 millones de euros para impulsar la innovación en un Hub de Ciencia único en el mundo, donde convergen investigación, innovación tecnológica y excelencia industrial. Durante un acto que ha contado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como otros representantes institucionales, la compañía ha presentado su hoja de ruta para fortalecer el liderazgo de este hub. Díaz Ayuso ha destacado la importancia de este Hub tecnológico para la innovación, la salud y la sostenibilidad. El Hub de Ciencia de Danone integra una planta de producción y un Centro Internacional de I+D, tratándose esta última de una instalación pionera de investigación y desarrollo a nivel global. En total, la compañía emplea en este centro a más de 170 personas. Con más de 30 años de recorrido, la planta de Tres Cantos destaca por su continua evolución y eficiencia. Ostenta el título de ser la planta de lácteos más sostenible de Danone en Europa. Además, en este Hub se produce el yogur más sostenible del mercado español, con un 30% menos de emisiones de CO en comparación con la media del sector.