Danone presenta sus novedades en Alimentaria apostando por la salud, la ciencia y la innovación

Barcelona, 24 de marzo de 2026. Danone participa un año más en la feria Alimentaria, que se celebrará en Barcelona hasta el 26 de marzo y que ha alcanzado ya su 50ª edición. En este marco, la compañía, presente en 3 de cada 4 hogares españoles, ha presentado sus novedades que responden a las nuevas demandas del consumidor y que apuestan por la ciencia, la innovación y la salud. El portfolio de Danone abarca cuatro categorías en crecimiento: los productos lácteos esenciales, los productos vegetales, las aguas y la nutrición especializada. Danone ha invertido 13 millones de euros en innovación de producto, una apuesta que le permite lanzar alrededor de 50 nuevas referencias al año. La compañía ha presentado sus últimas innovaciones, como Alpro Meal To Go, las barritas energéticas con proteína de YoPRO, o su propuesta dentro del segmento de queso fresco con Danone Cottage. También ha ampliado su propuesta con nuevos formatos y sabores de Activia Kéfir, que aportan diversidad de fermentos a la microbiota intestinal. España es un activo científico e industrial clave para la compañía, con centros de referencia que fortalecen su capacidad global de innovación en salud. Además, por cada euro que invierte, se generan 2,8 euros en la economía española; y por cada empleo directo, se impulsan otros 7 puestos de trabajo en el tejido productivo nacional.