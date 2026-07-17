El DAO de la Guardia Civil defiende su "inocencia" y asegura que no piensa dimitir

Madrid, 17 de julio de 2026. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha defendido desde el Senado su "inocencia" en el 'caso Leire Díez' por el que está imputado, repitiendo en varias ocasiones que no tiene intención de dimitir ni aunque haya posteriormente un juicio contra él. Así se ha pronunciado el 'número dos' de la Guardia Civil durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' ante preguntas de la portavoz de UPN, María del Mar Caballero, sobre si tiene previsto dimitir. (Fuente: Senado)