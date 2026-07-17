El DAO de la Guardia Civil no piensa dimitir y ve "exceso de protagonismo" en la UCO

Madrid, 17 de julio de 2026. El DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, descarta dimitir. El número dos del Instituto Armado, imputado en el llamado caso Leire Díez, asegura que seguirá en su puesto. "No tengo ningún motivo para dimitir", ha asegurado. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, el teniente general ha asegurado que el ministro del Interior considera su imputación "injusta" y ha negado haber presionado a la UCO para ponerse de perfil en determinadas investigaciones. Además, también ha reflexionado sobre el papel que debe desempeñar la UCO en las investigaciones judiciales. "Aquí a veces hay un exceso de protagonismo", ha rematado. (Fuente: Europa Press y Senado)