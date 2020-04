La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha censurado los comentarios del Gobierno catalán de que una Cataluña independiente hubiera registrado menos muertos e infectados por coronavirus, como dijo la portavoz Meritxell Budó, y ha advertido a Junts per Catalunya que el virus no conoce fronteras y que este es el momento de afrontar la crisis sanitaria y social. "No toca nada más".