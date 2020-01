Publicado 03/01/2020 11:24:21 CET

"Estoy tan concentrado cantando durante esas dos horas que, cuando salgo después del escenario, digo 'es que no he pensado absolutamente en nada del exterior'. He estado concentrado en la letra, en el sentimiento que me ha provocado esa cara de esa mujer o de ese niño. No piensas en nada, es como si fuese una meditación a lo bestia".