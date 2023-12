David Villa y Mario Suárez participan en una jornada de UAX Rafa Nadal School of Sport

¿Qué salidas profesionales hay detrás de la élite deportiva? Esta ha sido una de las preguntas que ha tenido su respuesta en la jornada organizada por UAX Nadal School of Sports que ha tenido como objetivo acercar a los estudiantes de esta escuela universitaria a los retos del sector y las salidas laborales que ofrece. En el evento han participado el campeón del Mundo David Villa, el ex futbolista Mario Suárez, el tenista Pato Clavet, o la ex atleta paralímpica Adi Iglesias, entre otros.Todos ellos han compartido su experiencia de cómo es el día después de un deportista de élite, donde la formación de cara a afrontar el futuro y las salidas profesionales resulta clave. La escuela universitaria creada por la Universidad Alfonso X el Sabio, la Rafa Nadal Academy y el equipo de Rafa Nadal ofrece una formación acorde con las necesidades del mercado para generar talento especializado en salud, deporte y negocios. Además, la cita ha permitido a los estudiantes acercarse a las salidas y futuros profesionales que les esperan gracias a la interacción con empresas referentes en el sector.Esta jornada es un ejemplo más de la estrecha colaboración que mantiene la Universidad Alfonso X el Sabio con el mundo empresarial, en pro de la excelencia académica y del futuro laboral de sus estudiantes.

