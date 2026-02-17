Publicado 17/02/2026 10:53:17 +01:00CET

El debate sobre la prohibición del burka aterriza este martes en el Congreso

Madrid, 17 de febrero de 2026. El Pleno del Congreso votará este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox, con la que propone prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público. El PP ya ha avanzado que apoyará la iniciativa, mientras que Sumar ha dicho que votará en contra y la tacha de "retrógrada". Por su parte Junts votará en contra de la proposición de ley de Vox aunque han registrado un proyecto propio que va en la misma dirección. (Fuente: Europa Press, PP, Vox, Congreso)