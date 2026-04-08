DEBRA Piel de Mariposa entrega a Sanidad 150.000 firmas para exigir que Vyjuvek esté disponible

Madrid, 8 de abril de 2026. La asociación DEBRA Piel de Mariposa ha entregado este miércoles 150.000 firmas en el Ministerio de Sanidad para reclamar la financiación en España de 'Vyjuvek', la primera terapia génica para la epidermólisis bullosa distrófica, tras su aprobación en Europa. La ministra de Sanidad, Mónica García, les ha indicado que, mientras está en curso la negociación del precio y financiación tras la solicitud que el pasado mes de marzo hizo la empresa farmacéutica, su departamento está trabajando en las vías de acceso a través del uso en situaciones especiales para que cualquier paciente pueda tener acceso al fármaco, a través de su diagnóstico y con la aceptación de su comunidad autónoma. (Fuente: Ministerio de Sanidad)