Decenas de fans aguardan desde hace más de dos días el concierto de Ruslana en Bilbao

Bilbao, 29 de marzo de 2026. Decenas de jóvenes fans guardan cola ante el Kafe Antzokia de Bilbao para coger el mejor sitio posible para ver a Ruslana, concursante de OT 2023 en su concierto de esta noche. Los seguidores, en su mayoría mujeres jóvenes, llevan aguardando desde hace más de dos días en los casos de las primeras ocupantes de la cola. No son sólo seguidoras locales, sino que también hay jóvenes de otros lugares como Madrid o Valladolid aguardando para ver a la artista en directo, en algunos casos entre la lluvia, el granizo y el frío. Su presencia ante el Kafe Antzokia ha coincidido con la celebración de otros actos como el alterne nocturno o la Procesión del Borriquito en Bilbao.