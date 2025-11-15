Decenas de miles de personas se congregan en las calles de Bilbao antes del Euskadi - Palestina

Miles de personas han secundado una primera marcha, desde las 17.30 horas de la tarde, en Bilbao, la convocatoria que Palestina Gu ere bai!, GureEsku y Gernika-Palestina Herri Ekimena han realizado para reclamar "el fin del genocidio" en Palestina, tres horas antes del encuentro solidario que disputarán Euskal Selekzioa y la selección palestina.La plataforma Palestinarekin Elkartasuna, por su parte, ha congregado en una segunda marcha que ha dejado a su paso cuatro contenedores quemados y uso de bengalas y petardos, que ha congregado a su vez a otros tantos miles de personas en Bilbao, bajo el lema "Gora palestina erresistentzia! Euskal Herria eta Palestina askatu" (Arriba la resistencia palestina! Libertad a Euskal Herria y Palestina), en la segunda de las manifestaciones que este sábado ha recorrido la capital vizcaína desde la plaza Arriaga hasta San Mamés, antes de iniciarse el partido entre Euskal Selekzio y la selección de Palestina.Los congregados, a los que se han sumado las gradas de animación de diferentes equipos del País Vasco y Navarra, han desfilado tras una pancarta con la imagen de un futbolista con una metralleta y un pañuelo palestino jugando a fútbol con la cabeza de Isaac Netanyahu como balón, y coreando lemas como 'Israel estatu terrorista (Israel, estado terrorista) y Gora Palestina Erresistentzia (Viva la resistencia palestina), o 'Palestina askatu, Israel suntsitu' (Palestina libre. Destruir a Israel).