Decenas de personas demandan la documentación necesaria para la regularización de migrantes

Valencia, 16 de abril de 2026. Colas en la puerta del consulado de Colombia para solicitar la documentación para la regularización aprobada por el Gobierno de España. Decenas de colombianos han intentado acceder al consulado para pedir la "cédula", documento necesario para la regularización en el país: "Necesitamos la cédula pero el consulado está haciendo una mala planificación". Muchas personas se quejaban de la organización para obtener el documento, que algunos ya llevan meses detrás de él, y que ahora lo necesitan para regular su presencia en España: "Necesitamos conseguir el NIE y poder trabajar las personas que llevamos más de seis meses aquí".