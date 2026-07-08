La "dedicación" en el trabajo de la horchata para hacer un producto "genuino y singular"

Valencia, 8 de julio de 2026. El presidente del gremio de Horchateros Artesanos de Alboraya (Valencia), Daniel Tortajada, incidía en la "dedicación" en la producción de la horchata: "La chufa se siembra entre marzo y abril, se recoge en diciembre, luego llega un periodo de seis meses de curado y secado en las cambras, y ya en junio se elabora horchata con esa chufa, se tritura la chufa, se añade agua y se exprime la masa para extraer la horchata". Además, indicaba que para el cultivo "el clima es perfecto y la tierra arenosa" también. El cocinero y embajador de la horchata, Luís Peña, señalaba que es un "producto genuino y único y con un sabor singular", además resaltaba el "efecto secundario", que es que "provoca una sonrisa cuando te la tomas". El embajador de la horchata resaltaba que "es un producto natural, sin aditivos ni conservantes, que refresca y sacia, y si lo mojas con fartons la alegría es absoluta".