Defensa acusada de matar a su bebé tirándolo en papelera alega que padecía embarazo críptico

La defensa de la mujer acusada de matar a su bebé en su domicilio de Elche de la Sierra al abandonarlo tras el parto en una papelera ha alegado este lunes durante el comienzo del juicio de la Audiencia Provincial de Albacete que esta padecía síndrome de embarazo críptico, que la hizo inconsciente de su estado y que cuando dio a luz "y se enfrentó a la realidad" entró en un "estado de shock de origen psicógeno que anuló la capacidad volitiva y física para actuar", sumado a la pérdida de sangre.(Fuente: Imágenes Cedidas)