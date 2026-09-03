Delcy Rodríguez asegura que "habrá" elecciones cuando Venezuela "esté preparada"

Madrid, 3 de septiembre de 2026. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha garantizado que "habrá proceso electoral" en su país cuando el mismo esté preparado, tras reunirse con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien ha visitado el país en el marco del pacto petrolero recientemente alcanzado entre ambas naciones. Por el contrario, el presidente estadounidense Donald Trump no opina lo mismo. (Fuente: Ministerio para la Comunicación de Venezuela/White House/Venezolana TV/X/Rapid Respond)