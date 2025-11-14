Delegado del Gobierno en Madrid descarta sanciones por el evento de Rosalía en Callao

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha descartado sanciones por el concierto de Rosalía organizado en la Plaza de Callao hace unos días. "Esto no funciona así, esto nunca funciona así", ha asegurado Martín, quien ha recordado que en diciembre del año pasado la Comunidad de Madrid organizó un concierto de David Bisbal en la Puerta del Sol "sin informar a nadie". "No estamos hablando del derecho de reunión y manifestación, no estamos hablando de una concentración en los términos que prevé la normativa en relación con el derecho de reunión. Por lo tanto, desde esa perspectiva no cabe el abrir ningún tipo de sanción por ese evento".