Denuncia la difusion de fotos de sus hijas desnudas con IA “Si no la conoces, es hiperrealista

Un grupo de madres ha denunciado la difusión de imágenes desnudas de sus hijas, de entre 12 y 14 años, creadas a través de inteligencia artificial y que , posteriormente, ha circulado por grupos de WhatsApp entre adolescentes: "Yo cuando vi la foto, pensaba que era ella. Lo primero que se me vino a la cabeza es, ¿qué has hecho? Si no la conoces, es hiperrealista. Y es terrorífico porque no sabemos dónde han llegado estas fotos", ha explicado Miriam. Incluso, otra madre denuncia, haber sufrido extorsiones "Le pidieron dinero, mi hija se niega, y le mandan el fotomontaje", ha explicado. En total habría más de veinte niñas afectadas de Almendralejo y localidades vecinas. "Esto es muy grave", han zanjado.

