La derecha saca pecho y la izquierda carga contra el PSOE tras las elecciones extremeñas

Los resultados de las elecciones en Extremadura han marcado la actualidad política de este lunes. El PP, ganador de las elecciones, ha celebrado la victoria de su candidata y actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola en funciones, y a su vez ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber canusado crecimiento de Vox en las elecciones extremeñas, como han asegurado, por "alimentar el miedo" al partido como estrategia.Desde el PSOE, gran derrotado de la noche, que ha perdido 10 escaños, han lamentado el resultado y han achacado la derrota en la falta de movilización de sus votantes, agravada por la ausencia de elecciones municipales y de una "campaña de ataques" contra su candidato Minguel Ángel Gallardo.(Fuente: Europa Press / PSOE / PP / Vox / Podemos / Sumar)