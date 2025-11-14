Publicado 14/11/2025 13:14:23 +01:00CET

Derechos Sociales transferirá 20 millones a Educación para aumentar apoyo al alumnado autista

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través del Real Patronato sobre Discapacidad, transferirá 20 millones de euros al Ministerio de Educación con el objetivo de asegurar el derecho a la educación inclusiva del alumnado autista y fortalecer el derecho a la atención temprana de estas niñas y niños. Así lo ha anunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, este viernes, en declaraciones a los medios, en Madrid, antes de participar en un acto en conmemoración de los 10 años de la aprobación de la Estrategia Española del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

