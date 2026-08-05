Desarticulada la rama de un cártel que había introducido 2,5 toneladas de metanfetamina

Barcelona, 5 de agosto de 2026. La Policía Nacional y la Oficina de Estupefacientes de Francia (OFAST) han detenido a 13 personas vinculadas con la rama española del Cártel Jalisco Nueva Generación por haber introducido en España más de 2,5 toneladas de metanfetamina diluidas en unas 12 toneladas de aroma líquido de vainilla. La presunta organización criminal, formada por 7 mexicanos, 4 españoles y 2 colombianos, habría transportado la mercancía desde México y la cocinaba en un laboratorio clandestino ubicado en una finca aislada de la provincia de Lleida, según ha informado este miércoles la policía en una rueda de prensa. La operación 'Vanille' ha supuesto la desarticulación de uno de los mayores laboratorios de este tipo de Europa, según han explicado los investigadores en su comparecencia, a la que han asistido la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo, y el jefe de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía en Catalunya, Pedro Roque Marín, y el inspector jefe de la sección de sintéticos de la Policía Nacional, Alejandro Martín.