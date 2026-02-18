Desciende el caudal del Ebro y se revisan las parcelas desalojadas de Torre Urzaiz

Zaragoza, 18 de febrero de 2026. El caudal del Ebro va en descenso, con 1.439 metros cúbicos por segundo, después de que el pico de la crecida ordinaria se alcanzara este jueves a primera hora de la tarde con 1.508 metros cúbicos por segundo. Desde el servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza se supervisan las parcelas de la urbanización Torre Urzáiz, que han sido desalojadas el pasado lunes para ver las posibles afecciones provocadas por el agua, ha informado la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de la capital aragonesa, Ruth Bravo.