Desembalaje celebra su 53 edición con 140 expositores vendiendo antigüedades y coleccionismo

Bilbao, 15 de marzo de 2026. La feria Desembalaje celebra este fin de semana si 53 edición en el Bilbao Exhibition Centre con 140 anticuarios de toda España ofertando todo tipo de piezas, utensilios, muebles o ropa desde el siglo XVIII hasta 1970. Desembalaje Bilbao se ha consolidado como una feria de referencia de decoración vintage, almoneda, antigüedades y coleccionismo. Desde la organización esperan alcanzar los 9.000 visitantes al término de la jornada del domingo, superando la cifra de la pasada edición.