Despega la misión Artemis II que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna

Florida, 2 de abril de 2026. Imágenes del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) que ha despegado este jueves a las 00.35 (hora española) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Artemis II envía a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, en una misión de aproximadamente diez días alrededor de la Luna y de regreso, marcando el primer vuelo tripulado del programa Artemis. (Fuente: NASA)