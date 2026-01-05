Desplome térmico en la víspera de Reyes en el interior de la Comunitat Valenciana

Las precipitaciones y nevadas débiles en el interior han marcado la víspera de Reyes en la Comunitat Valenciana en una jornada en la que los cielos han estado cubierto y con una cota de nieve que podría bajar hasta los 800-1000 en el tercio sur, sin descartar espesores de unos dos centímetros en puntos del interior. Un desplome térmico que se ha notado en poblaciones del interior de la provincia de Alicante, como Alcoy, donde podría llegar a nevar en este madrugada. Una situación que muchos de los visitantes que se han acercado a esta ciudad aseguran conocer por lo que se han abrigado "con capas" para afrontar las bajas temperaturas. "Estamos en invierno y es normal que llueva y haga frío, y la nieve será bonita para el día de Reyes porque lo disfrutarán mucho los niños" ha explicado una familia quien asegura que pese al frío vivirán con "ilusión" esta velada.