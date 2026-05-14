La desratizacion de Zaragoza sera bianual en el alcantarillado y en superficie

La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha informado de que se desarrollará de forma preventiva una campaña integral de desratización, con una periodicidad bianual, en todas las alcantarillas de la ciudad y también en la superficie en distintos puntos estratégicos y zonas verdes para evitar la proliferación de roedores asociada a las obras de saneamiento y de renovación de numerosas calles en obras y de otros proyectos más complejos, como la regeneración del río Huerva.