Se desvela la portada de la nueva novela de la Vecina Rubia en la Feria del Libro

Madrid, 1 de junio de 2026. Nervios, misterio, tensión y mucha sorpresa Así se presentaba la mañana en la Feria del Libro de Madrid justo antes del original evento organizado por Libros Cúpula para desvelar la portada de la nueva novela de la Vecina Rubia: El hombre ideal, que llegará a librerías el próximo 14 de octubre y ya está en preventa. La portada se ha mostrado mediante una instalación lumínica, creada especialmente para la ocasión, gracias a las energías de Repsol, patrocinador de la Feria del Libro de Madrid. Muchos lectores incondicionales no quisieron perderse el acontecimiento y móvil en mano inmortalizaron el momento. La propia autora tuvo unas palabras de agradecimiento en un vídeo grabado para la ocasión. Los asistentes pudieron llevarse además la cubierta firmada por la autora, quien también dejó algunas claves para adentrarse en la historia La Vecina Rubia cuenta con más de un millón y medio de lectores y sus novelas se han traducido a varios idiomas. El hombre ideal está llamada a convertirse en el fenómeno editorial del próximo otoño.