La detección precoz y la llegada de nuevas terapias marcan una nueva era en la diabetes tipo 1

La detección precoz y la llegada de nuevas terapias, capaces de retrasar la progresión de la enfermedad, marcan una 'nueva era' en el abordaje de la diabetes tipo 1, esta es una de las conclusiones del 'Observatorio de Resultados en Salud de la Diabetes Tipo 1 Autoinmune' impulsado por Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), en colaboración con Sanofi.En este sentido, la detección precoz tiene el potencial de reducir más de un 90% la cetoacidosis diabética grave, una complicación presente en más de un tercio de los diagnósticos en España. Anticiparse permite evitar ingresos hospitalarios y traumáticos en UCI y reducir el impacto del debut para el paciente y su familia.Una hoja de ruta que está respaldada por un consenso nacional y que prioriza reducir las diferencias entre las comunidades autónomas, rediseñar circuitos asistenciales, y acelerar la implementación del cribado de familiares de primer grado y extenderlo a la población en general. Una presentación que ha puesto de relieve la oportunidad que tenemos como país de que nuestro Sistema Nacional de Salud pase de un abordaje reactivo de la diabetes tipo 1, centrado en el manejo de una enfermedad ya establecida, a un enfoque proactivo, siendo capaz de diagnosticar la patología antes de que se manifiesten los síntomas clínicos e intervenir de manera temprana para modificar su progresión.