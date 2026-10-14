La detección temprana abre una nueva era en la diabetes tipo 1 en España

Madrid, 14 de octubre de 2026. La diabetes tipo 1 puede identificarse antes de los primeros síntomas. Un avance que permite anticiparse a complicaciones graves, reducir el impacto en las familias y abre nuevas oportunidades en el abordaje de esta enfermedad. En España, los hospitales ya están incorporando la detección precoz en familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1. Una experiencia que está aportando conocimiento sobre cómo integrarla en la práctica clínica y en el sistema sanitario. Anticiparse también transforma la experiencia de quien lo vive, al evitar diagnósticos en situaciones de urgencia médica y darles tiempo a las familias para aprender y prepararse. Cómo trasladar estos avances en la práctica clínica y consolidarlos en el Sistema Nacional de Salud ha centrado el encuentro "A tempo: Conversaciones de dos a tres" organizado por Levin con el apoyo de Sanofi.