Un detenido en Ceuta tras el ataque a un coche durante las protestas contra la ONG Negu Gorriak

Ceuta, 21 de septiembre de 2026. Máxima tensión en Ceuta, después de que un grupo de manifestantes haya atacado el vehículo de la diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, al que confundieron con el de la asociación contra la que protestaban. Por el momento, la Policía Nacional ha detenido a un ceutí por los daños ocasionados al vehículo. Los hechos han ocurrido durante una concentración convocada para protestar contra la llegada a la ciudad de la asociación pamplonesa Negu Gorriak/Derecho a Techo, que había anunciado su presencia en Ceuta para repartir ayuda humanitaria a migrantes. Los manifestantes han detenido el vehículo al creer que sus ocupantes pertenecían a esta asociación. (Fuente: Europa Press, Ceuta Ya! y Redes Sociales)