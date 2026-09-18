Detenido 'El Trompas', presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte en México

México, 18 de septiembre de 2026. El presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos ha sido detenido, después de que la Fiscalía del estado mexicano obtuviera una orden de arresto contra un hombre identificado como Francisco Javier M., señalado como sospechoso del crimen, según ha informado este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. (Fuente: Europa Press, Heraldo Media Group, Omar H Garcia, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Mexico)