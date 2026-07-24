Detienen en Badajoz a un peligroso fugitivo de Tarragona con más de 150 detenciones

Badajoz, 24 de julio de 2026. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra, han detenido en la localidad pacense de Villanueva de la Serena a un peligroso fugitivo que había huido de prisión y acumulaba más de 150 detenciones. Al fugado le constaban 12 reclamaciones judiciales en vigor por numerosos delitos, entre los que destacan agresión sexual, robo con fuerza, robo con violencia, robo y hurto de uso de vehículo, conducción temeraria, amenazas y violencia de género.