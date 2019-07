Publicado 17/07/2019 15:01:25 CET

Cargando el vídeo....

El director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, se ha mostrado más preocupado por los niveles altos de consumo de alcohol en los conductores analizados. "No es que no sepan que no pueden beber alcohol al volante. La explicación que le veo es que tiene sensación de impunidad y creen que es difícil que les cojan", ha declarado, antes de señalar que se aumentarán los controles en este sentido, como se viene haciendo cada año.