El Día Mundial del Café se celebra homenajeando a los madrugadores de España

Con motivo del Día Mundial del Café, que se celebra el día 1 de octubre, una reconocida marca de café, ha querido homenajear a todas esas personas que madrugan en España.Tras un casting en el que han participado más de 1.500 personas contando su historia, los seleccionados cuentan ahora con una placa que reconoce su esfuerzo en la puerta de su casa.Protagonistas que inspiran, como Teresa García, jubilada que nunca deja de madrugar para cuidar a sus seres queridos o Lola Mari que tras 20 años madrugando sigue velando por la limpieza de su pueblo. Los campeones olímpicos Adrián Gavira y Pablo Herrera también han disfrutado de este homenaje, en su caso con el nombre de una calle en Lorca. Además, hay otros madrugadores a los que se les ha homenajeado con placas digitales en Google Maps. Un tributo a estos héroes anónimos para celebrar el Día Mundial del Café.