Publicado 28/02/2026 11:27:03 +01:00CET

El Día Mundial de las Enfermedades Raras llega para reclamar un trato más humano y más recursos

Madrid, 28 de febrero de 2026. Este sábado 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una jornada que tiene el objetivo de visibilizar la realidad de más de 3 millones de personas y sus familias que sufren una enfermedad de este tipo en nuestro país. La importancia de esta jornada se sitúa en el impacto que tiene convivir con una enfermedad poco frecuente y desconocida para la mayor parte de la sociedad; así como la necesidad de disponer de los recursos necesarios para poder seguir investigando.