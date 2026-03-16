Diagnóstico temprano, principales retos en ECM, abordaje multidisciplinar y nuevos tratamientos

Madrid, 16 de marzo de 2026. El eccema crónico de manos es una enfermedad inflamatoria de la piel que afecta a manos y muñecas y que puede causar enrojecimiento, picor, dolor, descamación y grietas, entre otras molestias. Se trata de una patología que repercute en el desempeño físico, la actividad laboral y el bienestar emocional de quienes la padecen. Así lo han recordado expertos y representantes de pacientes con motivo del Día del Eccema Crónico de Manos, que se celebra el 16 de marzo. Padecer eccema crónico de manos es sinónimo de limitaciones a la hora de realizar actividades básicas como trabajar, cocinar, vestirse o cuidar de los hijos. Esto puede provocar vergüenza, aislamiento y ansiedad en muchos pacientes. Dar visibilidad a la enfermedad, impulsar el diagnóstico y tratamiento temprano y asegurar la correcta derivación desde atención primaria al especialista son los principales retos en el eccema crónico de manos. En este contexto, los expertos subrayan la importancia de un abordaje multidisciplinar para mejorar el pronóstico de la enfermedad y la calidad de vida de los pacientes.