Díaz afirma que "no se está planteando" un pacto de rentas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que desde la primera reunión que hubo con patronal y sindicatos para abordar el impacto de la guerra en Ucrania y la subida de precios "no se ha vuelto a hablar del pacto de rentas". Díaz ha explicado que en la historia de España "no hay buenas experiencias" con los pactos de rentas y ha defendido que tanto ella como los agentes sociales han sido "escrupulosos" diciendo que "España no estaba planteando un pacto de rentas". (Fuente: MITES)