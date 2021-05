La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes, en el 43 Congreso Confederal de UGT, que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la reforma laboral del PP. Díaz ha subrayado que no suprimirá esta reforma "por partidismo", sino porque fue "ineficaz", no sirvió para crear empleo y provocó un "desastre" en el mercado laboral.(Fuente: Imágenes Satélite)