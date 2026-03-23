Díaz dice que sin Sumar "no habrían sido posibles" avances como los de vivienda

Madrid, 23 de marzo de 2026. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha desgranado que sin Sumar estos avances "no habrían sido posible" y ha llamado a situar la vivienda en el centro de la actuación política, dado que tienen diferencias con el PSOE sobre las medidas para solucionar la crisis de acceso a la vivienda. Así, ha reconocido que tuvieron el viernes una "batalla que fue gruesa" con los socialistas y que es importante darla para poder "ganarla". (Fuente: Congreso)