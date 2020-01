Díaz: "No se puede dialogar cuando hay vulneración de derechos"

Publicado 30/01/2020 14:31:05 CET

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en relación de cuándo se derogará el artículo 52 apartado 'd' del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por bajas encadenadas, ha señalado que falta algún informe y que no irá al próximo Consejo de Ministros del martes porque se deben cumplir con los trámites de carácter administrativo. La titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dejado claro que la derogación de este artículo no se va a someter al diálogo social, porque, según Díaz, "sencillamente no se puede dialogar cuando hay vulneración de derechos fundamentales".