Díaz sobre presencia de Mazón en el funeral: "El Gobierno hace institucionalmente lo que debe"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado, preguntada por el rechazo de víctimas de la dana a que el presidente del Gobierno autonómico, Carlos Mazón, acuda al funeral de Estado, que "el Ejecutivo central hace institucionalmente lo que tiene que hacer". La vicepresidenta ha indicado sobre el pronunciamiento de víctimas de la riada que "el Gobierno, institucionalmente, hace lo que tiene que hacer, y ahora nos vamos a reunir con asociaciones de víctimas y las escucharé. Institucionalmente operamos como siempre lo hacemos en todos los eventos", ha dicho.