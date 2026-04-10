Díaz prevé que los 22 millones de ocupados se mantengan durante todo el año

Madrid, 10 de abril de 2026. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado este viernes que las estimaciones que hace su Ministerio son que la cifra de 22 millones de ocupados se mantenga durante todo este año. Lo ha dicho en una intervención en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona, en el que ha añadido que las cifras de ocupación actuales son "de manera real, no desestacionalizada". (Fuente: Cosmo Caixa)