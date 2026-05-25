Publicado 25/05/2026 20:22:31 +02:00CET

La digitalización o la asistencia sanitaria, entre los principales retos de las cárceles

Zaragoza, 25 de mayo de 2026. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha citado la digitalización en todo lo relacionado con la gestión y tramitación administrativa, que la asistencia sanitaria a los presos se preste "en condiciones similares" a cómo la reciben las personas que están en libertad o la introducción de más unidades caninas, que se ha demostrado que han contribuido "de forma eficaz" a disuadir la introducción de drogas, como algunos de los principales retos que afrontan las cárceles españolas.