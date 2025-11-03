La dimisión de Mazón marca la actualidad política con reacciones en todos los partidos

La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana ha marcado la actualidad política del lunes. Las primeras reacciones han llegado por parte del Gobierno centrar a través de varios ministros que han criticado, entre otros, que la decisión llega "tarde y mal".Misma línea han seguido desde Sumar, que han asegurado que debería haber dimitido hace tiempo.Podemos ha ido más allá y ha acusado a Mazón de ser un "miserable".Por parte del PP, Feijóo, ha denunciado la cacería política que ha vivido Mazón y ha criticado que la dimisión de Mazón llegue antes que la de Sánchez. Además ha pedido Vox que facilite la elección de un nuevo president.(Fuente: Europa Press / PSOE / PP)