Los diplomáticos estadounidenses regresan a Kiev esta semana

Los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, han llegado este domingo por la noche a la capital de Ucrania, Kiev, y se han reunido con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Blinken ha informado al mandatario ucraniano de que los diplomáticos estadounidenses regresarán de nuevo a Ucrania esta semana, si bien la Embajada de Kiev permanecerá cerrada. Sin embargo, sí ha adelantado que el presidente estadounidense, Joe Biden, nominará a Bridget Brink --la actual embajadora en Eslovaquia-- como embajadora estadounidense en Ucrania. Además, Estados Unidos ha comunicado que tiene previsto proporcionar otros 713 millones de dólares --661 millones de euros-- en ayuda militar a Ucrania con el objetivo de que el país realice su tan ansiada transición de armas de la era soviética a sistemas más modernos. (Fuente: Volodimir Zelenski Fb, US Department of State, US Department of Defense)