Diputación de Granada entrega los premios del concurso de dibujos de los Centros Ocupacionales

Ogíjares (Granada), 22 de abril de 2026. La Diputación Provincial de Granada ha hecho entrega este miércoles de los premios correspondientes al concurso de dibujos que cada primavera otorga entre los usuarios del Centro Ocupacional Reina Sofía. El diputado provincial de Centros Sociales, Mayores y Juventud, Roberto González, ha sido el encargado de dirigir el acto en este espacio, en la que ha calificado como una jornada "de compromiso, de inclusión, de felicidad", en el que ha puesto en valor el disfrute de los participantes.