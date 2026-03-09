Diputación de Granada reconoce la labor de los efectivos que actuaron en los temporales

Guadix (Granada) , 9 de marzo de 2026. La Diputación de Granada, coincidiendo con la celebración del patrón de los Bomberos, San Juan de Dios, ha desarrollado en Guadix un acto de reconocimiento a los profesionales, servicios y voluntarios que participaron en las labores de emergencia y respuesta ante los temporales que han afectado a la provincia durante el último mes. El evento ha servido para poner en valor el trabajo coordinado de distintos cuerpos y entidades que han intervenido para garantizar la seguridad de la ciudadanía y restablecer la normalidad en los municipios afectados.