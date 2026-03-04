Diputación de Granada y Santa Fe mejoran el polígono El Salado con 200.000 euros de inversión

Santa Fe (Granada), 4 de marzo de 2026. La Diputación de Granada, junto al Ayuntamiento de Santa Fe, ha impulsado una actuación de mejora en el polígono industrial El Salado, en término de este municipio metropolitano, con una intervención cofinanciada entre ambas administraciones que permite "reforzar la accesibilidad, la seguridad vial y la funcionalidad de este espacio productivo clave para la actividad económica" local. La actuación se enmarca en la convocatoria de subvenciones destinada a la mejora de espacios productivos, polígonos y áreas industriales de la provincia que ha impulsado la institución provincial con el objetivo de "modernizar estas infraestructuras y favorecer el desarrollo empresarial en los municipios granadinos".