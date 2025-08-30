Diputación de Huelva y Junta colaborarán para formar en empleo "de calidad"

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado que la institución provincial y la Junta de Andalucía trabajan en un proyecto para poder formar a población de la provincia en cuestiones relacionadas con los proyectos de hidrógeno verde y de la minería para que se puedan conseguir "empleos de calidad" en el sector. Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha señalado que, además, la Diputación también se encuentra implicada, junto a la administración andaluza, los sindicatos y empresas del sector industrial y minero, para "empujar" y que esa industria sea una realidad en Huelva. "Se necesitan muchas manos", ha remarcado.