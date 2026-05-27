Los diputados desalojan el Palacio del Congreso en un simulacro de emergencia

Madrid, 27 de mayo de 2026. Los diputados y parte del personal de la Cámara han desalojado este miércoles el Palacio del Congreso en el marco de un simulacro de emergencia realizado en plena sesión de control al Gobierno. Sus señorías han ido abandonando tranquilamente el hemiciclo y conducidos por los ujieres hacia la Puerta de los Leones, la que sólo se abre cuando están los Reyes o en Puertas Abiertas, para salir al exterior, hacia la Plaza de las Cortes. También se han abierto las demás puertas del edificio.