'Dircom' de Fiscalía dice que la información estaba en el mercado antes de supuesta filtración

La directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Mar Hedo, ha asegurado este martes en el Tribunal Supremo (TS) que la prensa ya sabía que existían negociaciones con Alberto González Amador --el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, por la causa en su contra por fraude fiscal antes de la filtración que se achaca al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En concreto, ha detallado que le dijeron que el jefe de gabinete de la mandataria regional, Miguel Ángel Rodríguez, estaba difundiendo información al respecto entre los periodistas, aunque errónea.(Fuente: Tribunal Supremo)